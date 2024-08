Четвъртата рисунка на Банкси в Лондон от последните дни бе открадната. В четвъртък уличният артист публикува в Instagram ново изображение - силует на вълк, виещ към луната, нарисуван върху сателитна чиния в Рай Лейн, Пекам, Южен Лондон. Екипът на Банкси каза пред BBC, че най-вероятно творбата е била открадната.

Лондонската полиция съобщи, че е получила сигнал за открадната сателитна чиния, върху която има рисунка. На този етап няма арестувани.

Свидетелят на случилото се - Том Келоу разказа, че по време на обедната си почивка е видял премахването на сателитната чиния. Той допълни, че извършителите са носели стълба. „Видяха ме да снимам. Единият ме ритна, а другият се опита да хвърли телефона ми на покрива“, разказа той.

