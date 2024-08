Бившият британският водещ на новините на Би Би Си, който се призна за виновен по три обвинения затова, че е правил неприлични снимки на деца, Хю Едуардс, бе помолен да върне заплатата си.

Сумата е в размер на 200 000 евро и е за периода от пет месеца, след като е арестуван.

В изявление Управителния съвет на Би Би Си заяви: „Днес, Управителният съвет упълномощи изпълнителния директор да поиска връщане на заплатата, получена от Едуардс от момента, в който беше арестуван през ноември миналата година.“

