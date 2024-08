Малко са филмовите франчайзи, при които просто разкриване на заглавието е достатъчно, за да развълнува публиката. „Отмъстителите“, „Междузвездни войни“ и „Джеймс Бонд“ сред тях. И не на последно място „Аватар“.

Въпреки че франчайзът няма много филми с името си, първият „Аватар“ (2009) е най-касовият филм на всички времена, а продължението „Аватар: Пътят на водата“ (2022) държи рекорда за третия най-касов филм в историята.

На специално събитие Джеймс Камерън обяви, че заглавието на новия филм от поредицата ще бъде „Аватар: Огън и пепел“. Това предизвика бурни аплодисменти на феновете в залата.

Just announced at #D23, our title for the next Avatar film:



Avatar: Fire and Ash. Get ready to journey back to Pandora, in theaters December 19, 2025. pic.twitter.com/gZkCCsTl9x