Агенцията за обществено здраве на Швеция съобщи, че е регистрирала случай на по-опасния вариант на маймунска шарка, който СЗО обяви за глобална извънредна заплаха за общественото здраве, съобщи Би Би Си. Това е първи отчетен заболял от него извън Африка.

СЗО: Маймунската шарка е извънредна заплаха за общественото здраве в световен мащаб

„Човек, който е потърсил помощ в Стокхолм, е бил диагностициран с маймунска шарка (mpox), причинена от варианта clade I. Това е първият такъв случай, който е диагностициран извън африканския континент“, се казва в изявление на агенцията. И добавят, че Швеция „има готовност за безопасно диагностициране, изолиране и лечение на хора с маймунска шарка“.

