Светът се прощава в легендата Ален Делон. Бившият министър на културата на Франция Джак Ланг нарече Делон "принцът на киното". "Изключителна личност, най-красивото лице на френското кино“, което „по целия свят олицетворява идеята за талант, творчество, красота“ каза още Ланг пред France 24.

"Балът свърши. Танкреди отиде да танцува със звездите...", това написа в специално съобщение до АФП италианската актриса Клаудия Кардинале за своя екранен партньор от филма "Гепардът". Тя направи препратката към лентата, споменавайки героя на Делон - Танкреди. "Иска ми се да го изразя с думи, но тъгата е твърде силна. Присъединявам се към скръбта на децата му, на близките му, на почитателите му", написа още голямата киноактриса. Кардинале завършва с думите "Завинаги твоя, Анджелика", споменавайки името на героинята от същия филм.

Ален Делон: Мисля, че всички сме самотници в различна степен

Фондацията на Бриджит Бардо, която е ангажирана със защита на правата на животните, също отдаде почит на Ален Делон, определяйки го като "един изключителен човек, незабравим творец и голям приятел на животните". Делон беше "близък приятел" на френската филмова легенда Бриджит Бардо, "която е дълбоко натъжена от смъртта му", се казва още в изявлението. "Губим ценен приятел и човек с голямо сърце", споделиха още от фондацията.

Макрон: Ален Делон накара света да мечтае

Френският филмов продуцент Ален Терзиан нарече Делон "последният от гигантите". Терзиан, който е продуцент на няколко филма, режисирани от Делон, си спомни: "Всеки път, когато пристигаше някъде, имаше някакво почти мистично, почти религиозно уважение към него. Той беше завладяващ."

Марин льо Пен: Легендата я няма. Ален Делон ни остави сираци

Известният журналист Пиърс Морган също отдаде почит на големия френски актьор като написа, че "неговите естетически качества са заслепили жените по целия свят".

RIP Alain Delon.

The coolest of movie stars, not least when he romanced Brigitte Bardot.

His aesthetic qualities bedazzled women all over the world but to his dismay, overshadowed his considerable acting skills. I’d take that problem. pic.twitter.com/ITlX8rJXjh