Ален Делон пое по своя последен път към звездите. Той е една от най-вдъхновящите личности в историята на киното, един от най-големите идоли на поколения артисти и фенове на седмото изкуство. Живял един наистина пъстър живот, изпълнен с много чувства и приключения, изиграл едни от най-легендарните роли в киното.

Почина легендата на киното Ален Делон (ВИДЕО+СНИМКИ)

Ален Делон ще остане завинаги в хрониките на филмовото изкуство, но също така и в сърцата на всички хора по цял свят, които са се докоснали до героите му, а и до самия него.

Макрон: Ален Делон накара света да мечтае

В интервюто на френския журналист Бернар Пиво Ален Делон отговаря на няколко въпроса:

Коя е любимата Ви дума?

Чест.

Коя дума мразите?

Виртуален.

Коя е любимият Ви наркотик?

Любовта.

Кой е звукът, който храсвате?

Воят на вълка в гората нощем.

Кой е звукът, който не харесвате?

Звукът от стрелбата с оръжие, което убива вълците и всички други животни.

Ако Господ съществува, какво бихте искали да Ви каже след смъртта Ви?

Тъй като знам, че това е нещото, за което най-много и най-дълбоко съжаляваш, ела, ще те заведа при твоята майка и твоя баща, за да можеш най-накрая, за пръв път, да ги видиш заедно.

“Come, I take you to your father & your mother, so that for the first time, finally, you see them together”



RIP Alain Delon 😔 forever a French icon 🇫🇷 #AlainDelon #RIPAlainDelon pic.twitter.com/Lz7doOUvAK