Служител на британското външно министерство, работил в службата за борбата с тероризма, подаде оставка в знак на протест срещу продажбата на оръжия на Израел. Той посочи, че правителството на Обединеното кралство „може да е съучастник във военните престъпления“.

Марк Смит работи в британското посолство в Дъблин.

Министерството на външните работи (FCDO) отказа да коментира случая, но заяви, че правителството се ангажира да спазва международното право.

Имейлът с оставката, изпратен от Смит, е адресиран до стотици държавни служители, екипа на посолството, както и до няколко министри, посочват от Би Би Си.

Foreign Office diplomat Mark Smith - expert in arms licensing has resigned saying he can't serve in a department complicit in 'unquestionable' war crimes & which has both covered-up Israel's unfitness to receive UK weapons & ignored his attempts to blow the whistle on it. pic.twitter.com/KwiSN0Cgnp