Австралийски учени са направили пробив в разбирането за това как звездите биват разкъсани и погълнати от черни дупки чрез иновативни симулации, предаде Синхуа.

В ново проучване екип от университета „Монаш“ е уловил съдбата на звезди, които се движат твърде близо до свръхмасивни черни дупки. Учените симулират процеса, известен като приливно смущение, в продължение на една година.

Даниел Прайс, ръководител на изследователския екип, каза, че това е първата самостоятелна симулация на унищожаване на звезда от свръхмасивна черна дупка. „Нашите симулации дават нова перспектива за последните моменти на звездите в близост до свръхмасивни черни дупки“, каза той.

A tidal disruption event (TDE) occurs when a star gets too close to a supermassive black hole and gets torn apart. The intense gravitational forces from the black hole cause severe tidal effects on the star, stretching it apart until it’s eventually consumed. This creates a… pic.twitter.com/NroFuZebjU