Екипажът на плаващия под гръцки флаг танкер „Сунион“, който беше нападнат в Червено море, изостави плавателния съд и беше спасен от Военноморската мисия на ЕС за защита на свободното корабоплаване в Червено море „Аспидес", съобщи представител на мисията пред „Ройтерс”.

Съюзените с Иран бунтовници хуси започнаха атаки срещу международни кораби в района на Червено море от ноември в знак на солидарност с палестинците във войната между Израел и „Хамас” в Газа.

Танкерът „Сунион“ е третият кораб на базираната в Атина компания Delta Tankers, който беше атакуван в Червено море този месец.

Базираните в Йемен хуси все още не са поели отговорност за атаката срещу „Сунион“, който плаваше край град Ходейда. Танкерът беше обстрелван с множество снаряди в сряда, което доведе до пожар на борда и загуба на мощност на двигателя.

🚨 The UKMTO reports that a ship was attacked in the Red Sea, 77 nautical miles west of Hodeidah, Yemen.



Footage of the oil tanker Sounion, which is currently drifting in the Red Sea with its engine off after being targeted with at least 4 rockets and gunfire from two… pic.twitter.com/9VymkmJMVq