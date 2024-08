Пасажер беше арестуван на австралийско летище, след като излязъл от току-що спрял самолет през авариен изход, след което тръгнал по крилото и слязъл по самолетния двигател на пистата, предаде „Асошиейтед прес”.

Just In ! For reason unknown at this time, a passenger has forced open one of the cabin emergency door (right side) of a Jetstar Airbus A320-200 aircraft (VH-VFL) at Melbourne International Airport, after the flight JQ507 from Sydney.



