Френски полицай беше ранен при експлозия на горящ автомобил на паркинга на синагога в крайбрежния град Ла Гранд Мот. Това съобщи представител на синдикат на органите на реда. Полицията заяви, че разглежда случая като умишлен палеж.

"Лека кола се взриви пред синагогата в Ла Гранд Мот. Местен полицейски служител е ранен", написа в "Екс" Вилиам Море от Националния полицейски синдикат. Той каза пред телевизия БФМ, че мъжът не е с опасност за живота.

По данни на местни медии са горели два автомобила, в единия от които е имало най-малко една газова бутилка.

Вътрешният министър Жералд Дарманен каза, че органите на реда издирват заподозрян. Отдел „Антитероризъм“ на френската прокуратура пое разследването на пожара и експлозията пред синагогата.

Френските власти правят всичко възможно, за да бъде открит извършителя на палежа пред синагога тази сутрин, който се разглежда като терористичен акт, и да бъдат защитени местата за поклонение, увери днес в публикация в социалната мрежа „Екс“ френският президент Еманюел Макрон.