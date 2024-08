Изследователи са разработили гел за пръскане, който създава щит за предпазване на сгради от щети от горски пожари. Той издържа по-дълго и е по-ефективен от съществуващите търговски варианти, съобщи Science daily.

Изследователи от Станфордския университет са разработили подсилен с вода гел, който може да се разпръсква върху домове и критична инфраструктура, за да ги предпазва от изгаряне по време на горски пожари.

Изобретиха робот, който да събира фасове по плажовете (ВИДЕО)

Researchers at Stanford Engineering have developed a sprayable gel that creates a shield to protect buildings from wildfire damage. It lasts longer and is more effective than existing commercial options. @appelgroup https://t.co/RA7X0TxTug