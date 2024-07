Японски учени са разработили способ да прикрепят жива кожна тъкан към роботизирани лица и да ги накарат да се „усмихват“, което е пробив, обещаващ приложения в козметиката и медицината, съобщава в. „Асахи”.

Изследователите от Токийския университет отглеждат човешки кожни клетки във формата на лице и ги изтеглят в гримаса, като използват имплантирани подобия на сухожилия. Това позволява на малкото, розово роботизирано лице да се движи триизмерно, повдигайки бузите си в зловеща усмивка.

Според екипа, тази разработка довежда хуманоидните роботи - една стъпка по-близо до това да бъдат реалност. „Завършването на обвързваща структура, която не може да се види отвън, бележи голяма стъпка напред в стремежа ни да създадем роботи, които изглеждат точно като хора“, казва Шоджи Такеучи, професор по машинно инженерство в Токийския университет.

„Искаме да създадем потни жлези, пори, кръвоносни съдове и други функции, за да подобрим качеството на нашата кожа и да я слеем с мускулите, за да реализираме и промени в изражението“, обяснява Такеучи.

Екипът работи за създаването на био-хибриден андроид с жива кожа, култивирана от човешки клетки, като преди това е разработил роботизиран пръст с кожа, която може да се самолекува при нараняване.

За да пресъздаде гладки, реалистични изражения на лицето, учените трябва да работят за възпроизвеждане на човешки „кожни връзки“ – подобни на мрежа, влакнести колагенови структури, които лежат под кожния слой на дермата, свързвайки кожата с фасциите и костите.

За да се постигне този ефект върху роботизирано тяло, множество V-образни дупки бяха пробити в повърхността на робота и върху дупките беше нанесен разтвор, съдържащ дермални клетки. След това кожната тъкан се желира и втвърдява в дупките, свързвайки тялото на робота и култивираната кожа заедно, както биха направили човешките кожни връзки.

