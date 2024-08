Джон Алфред Тинисууд е роден в същата година, когато "Титаник" потъва и когато Ню Мексико и Аризона стават американски щати. Той е най-възрастният жив мъж в света и на 26 август навърши 112 години.

Тинисууд отбеляза своя рожден ден със семейството и приятели в дома за възрастни хора в английския крайбрежен град Саутпорт, посочиха от Световните рекорди на "Гинес".

Преди рождения си ден той сподели, че се чувства не по-различно и добави, че не се вълнува от възрастта си и я приема спокойно. "Сигурно затова стигнах до 112 години", допълни още Джон.

The 🍀Gerontology Research Group is pleased to announce that Mr. John Tinniswood, world’s oldest living man, celebrated his 112th birthday on 26 August 2024 in Southport, England, 🇬🇧United Kingdom.https://t.co/oopM3QDM9Q



