Израелски заложник бе освободен по време на "сложна операция" в южната част на Газа. Фархан Ал-Кади е 52-годишен бедуин от Рахат, Южен Израел, съобщи военен говорител на Израел. Той бе задържан от групировката „Хамас“ на 7 октомври миналата година.

Ал-Кади е открит в един от тунелите, изградени от терористичната организация. Той е в стабилно здравословно състояние, съобщиха властите.

Телата на шестима израелски заложници са открити в Газа по време на военна операция (СНИМКИ)

Ал-Кади е осмият жив заложник, спасен в Газа от началото на войната. Общият брой на проведените специални операциите е четири, но това е първият случай, при който заложник е върнат жив от мрежата от тунели под Газа, заявиха израелските военни.

