Проливни дъждове продължават да се изливат над голяма част от Япония, след като ден по-рано тайфунът „Шаншан” достигна сушата. Властите смятат, че стихията може да се окаже една от най-силните бури, връхлитали някога региона.

Тайфунът „Шаншан” удари Япония с близо 200 км/ч, загинали са трима души (ВИДЕО+СНИМКИ)



Най-малко четири са жертвите до този момент, а близо сто са пострадали. Обявено е най-високото ниво на тревога за повече от пет милиона души.

Тайфунът "Шаншан" връхлетя Япония (ВИДЕО)



Авиокомпании обявиха, че отменят стотици вътрешни и някои международни полети. В петък сутринта бяха спрени много фериботни и железопътни превози, включително влака-стрела между Токио и централния град Нагоя.

🇯🇵 Three people were killed, more than 70 were injured from the consequences of the powerful #Shanshan #Typhoon in the south-west of Japan, #NHK俳句 with reference to the authorities



The energy company #Kyushu Electric reports that about 255 thousand households in seven… pic.twitter.com/UElix3jyOG