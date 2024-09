На повече от 700 км над Земята, четиричленен екипаж на мисията „Polaris“ на SpaceX влезе в историята с първата в света частна космическа разходка, предава "Дейли мейл". Малко преди обяд днес милиардерът Джаред Айзъкман стана първият непрофесионален астронавт, излязъл в открития космос.

"Вкъщи имаме много работа за вършене, но оттук Земята със сигурност изглежда като перфектен свят", каза Айзъкман, докато излизаше в Космоса, цитиран от "Дейли мейл".

41-годишният Айзъкман и инженерът от „SpaceX“ - Сара Гилис, на 30 г., се редуваха да излизат от капсулата си, като се придържаха близо до люка. Няколко минути след като Айзъкман се прибра в капсулата, от нея излезе Сара Гилис. Други двама членове на екипажа - Скот Поти и инженерът на SpaceX Анна Менон, останаха привързани към седалките си.

Видео: Ройтерс

Цялото излизане в открития космос продължи само 30 минути, но процедурите по подготовката му отнеха 2 часа. Преди космическата разходка, капсулата беше разхерметизирана, а целият екипаж разчиташе за кислород на техните нови костюми, разработени и свързани със SpaceX

Тази сутрин SpaceX отложи отложи с няколко часа излизането в космоса на членове на мисията, предаде БТА.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K