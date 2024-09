Шест души загинаха при преминаването на тайфуна "Бебинка" във Филипините, предаде ДПА.

Стихията, която се е насочила към Китай, по-специално към Шанхай, изкорени дървета на архипелага. Над 200 000 души бяха засегнати от нея.

Двама души се издирват. 11 са били ранени в инциденти, причинени от бурята.

