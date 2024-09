Почина Роузи, която бе смятана за най-възрастната котка в света. Тя е била на 33 години, съобщи нейната собственичка Лила Брисет, пише Dariknews.bg .

Роузи е родена през 1991 г. и навърши 33 години на 1 юни тази година. За празника си тя се почерпи с торта от сьомга. Котката била осиновена от Лила като бебе, след като детето на семейството, при което живеела, развило алергия.

„Липсва ми толкова много. Напоследък тя не беше много добре и един ден просто влезе в коридора на къщата, легна и почина. Имаме много хубави спомени обаче и се радвам, че прекарахме времето си заедно”, казва страдащата стопанка.

Котката живеела в приземния апартамент на Лила си щастливо и по цял ден спяла на прозореца, припичайки се на слънце. Роузи задължително се хранила само с определена марка храна. В противен случай пухкавелката вдигала „страшна врява”, добавя нейната стопанка.



Роузи обаче така и не получава титлата за най-стара котка в света. Според Книгата на рекордите на Гинес призът е за Флоси на 27 години. Четириногото е родено на 29 декември 1995 г. От Световните рекорди на Гинес насърчаваха Лила да изпрати заявление за рекорда на Роузи, но тя така и не го направила.

