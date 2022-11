Книгата на рекордите на Гинес официално призна котка на име Флоси от Обединеното кралство за най-старата жива котка в света. Флоси беше обявена за най-старата котка на планетата на 10 ноември, тя е на 26 години и 329 дни. Тази възраст приблизително съответства на 120 човешки години. През декември 1995 г. служител на болница в окръг Мърсисайд взел животното от улицата. Десет години по-късно първият собственик на Флоси починал и сестра му я приютила. Котката живяла в новата къща още 14 години, до смъртта на втората си собственичка. Тогава животното е взето от сина на първия собственик, предаде БГНЕС.

През август 2022 г. мъжът осъзнал, че вече не може да се грижи правилно за 26-годишната Флоси, тъй като тя оглушала и почти напълно ослепяла. Той дал домашната любимка на приют за котки.

