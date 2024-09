Съдят Майли Сайръс за нарушаване на авторски права заради хита ѝ „Flowers”. 31-годишната поп звезда е обвинена, че е плагиатствала мелодията на песента „When I Was Your Man” на Бруно Марс. Съдебният иск е подаден от компанията „Tempo Music Investments”, пише The Guardian.

Майли Сайръс разкри защо няма приятели сред колегите си

Певицата спечели множество награди благодарение на песента, включително и „Грами”, но според компанията това е нямало да се случи, ако не е съществувала песента на Бруно Марс.

Твърди се, че прогресиите на акордите, използвани в мелодията на Сайръс, която тя е написала с Алдае и Майкъл Полак, са подобни на тези в песента на Марс.

Компанията не иска само финансово обезщетение от звездата, изиграла Хана Монтана, но държи тя да получи забрана да изпълнява песента.

Майли Сайръс не е сигурна дали иска да има деца