Изгарянето на Зозобра е уникално културно събитие в Санта Фе, посветено на последните дни на лятото.

Каква обаче е историята на празника.

Художникът Уилям Хауърд „Уил“ Шустър младши създава Зозобра през 1924 г. като характерен акцент на частно парти за група художници и писатели. Той е вдъхновен от традициите на Великденската Страстна седмица в индианските общности в Аризона и Мексико, при които изображение на Юда се води из селото на магаре и накрая се запалва.

Шустър и неговият приятел Е. Дана Джонсън, редактор на местния вестник, измислят името Зозобра, което на испански означава „мъка, безпокойство или мрак“.

Творението на Шустър за първи път изгаря в задния му двор през 1924 г. като 6-футово чучело. С годините то достига до извисяваща се 50-футова марионетка.

Изработен от дърво, тел и памучен плат и натъпкан с хартия, сред която изплатени ипотеки, документи за развод и други, Зозобра е мрачен и зловещ герой, отчасти призрак и отчасти чудовище.

Шустър лично ръководи изграждането на фигурата на Зозобра до 1964 г., когато дава своя подробен модел и архив от рисунки и сценарии на Kiwanis Club в Санта Фе, за да продължат традицията.

В интервю Шустър коментира, че една от причините за продължаващия интерес към Зозобра е това, че „чудовището“ сякаш е излязло от приказка, което събужда въображението в хората.

Гигантският Зозобра е една от най-големите действащи марионетки в света, способен да маха с ръце, да движи главата си, устата си и да ръмжи зловещо, преди да посрещне смъртта.

Неговият заклет враг, Огненият дух, е облечен в развяващ се червен костюм, въоръжен е с чифт пламтящи факли, с които да сложи край на царуването на терора на Зозобра.

Ролята на Огнения дух е създадена от Жак Картие, бивш балетист от Ню Йорк и местен учител по танци, който играе този образ в продължение на невероятните 37 години. Картие е наследен от неговия ученик, Джеймс Лилиентал, който поема ролята на Огнения дух през 1970 г. и я изпълнява повече от 30 години. След което я предава на дъщеря си. Днес тази желана роля се изпълнява от родената в Санта Фе танцьорка Хелене Луна.

