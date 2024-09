Израелски гражданин е арестуван по подозрение, че е приел пари от Иран, за да убие премиера Бенямин Нетаняху, съобщи Daily Mail.

Нетаняху заминава на посещение в САЩ на 24 септември

Израелският министър на отбраната Йоав Галант и директорът на Шин Бет (Израелската служба за вътрешна сигурност) Ронен Бар обявиха, че Техеран стои зад заговор за убийството на висши служители в Израел. Всичко започнало след убийството на политическия ръководител на "Хамас" Исмаил Хания в края на юли.

