Лана Дел Рей се омъжи за екскурзовода в блата с алигатори Джереми Дюфрейн в четвъртък – само един месец след като разкриха връзката си.

Церемонията се е състояла в Луизияна, край същия залив, където Дюрейн организира обиколки с лодка в блатата.

SHE GOT MARRIED??? LANA DEL RAY GOT MARRIED pic.twitter.com/UP6CQm3afr — aurora🫧 (@aurora_is_skini) September 27, 2024

Daily Mail публикува снимки на певицата от "Young and Beautiful". На тях се вижда как Лана върви към сватбения олтар с баща си Робърт Грант, облечена в дълга бяла рокля и с букет цветя в ръцете. На кадрите се вижда и Дюфрейн в костюм от три части.

I know the hype around Alessandro Michele’s Valentino show is palpable, but back in America, Lana Del Ray’s swamp wedding venue is really setting trends, breaking molds, and inspiring a new trend of husband archetype: alligator tour guide pic.twitter.com/5MoNSUuWip — Eden Herbstman (@EdenHerbstman) September 27, 2024