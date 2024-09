Израел провежда ограничени наземни операции в съседен Ливан, съобщиха от Държавния департамент на САЩ.

„Те ни информираха, че в момента провеждат ограничени операции, насочени срещу инфраструктурата на „Хизбула“ в близост до границата“, заяви говорителят на Държавния департамент Матю Милър.

Той отказа да даде подробности за тези разговори, оставяйки Израел „да говори за своите военни операции“. „Водили сме разговори с тях за тези операции, но времето, целта, темпото на тези операции - нека те да говорят“, каза той.

Израелската армия е установила закрита военна зона около три гранични с Ливан населени места, съобщиха от армията. Това са Метула, Мизгав Ам и Кфар Гилади. Влизането в тях е забранено.

По-рано генералният секретар на ООН Антониу Гутериш обяви, че е против всякакво сухопътно нахлуване в Ливан от страна на Израел. „Не искаме да виждаме каквато и да е сухопътна инвазия“, заяви говорителят на Гутериш Стефан Дюжарик на брифинг за медиите.

🚨🚨🚨 The most important confirmed update Israel is entering the army in Lebanon today, the time has come for Hezbollah to show its strength and answer About 100 Israeli military vehicles, tanks, trucks, armored vehicles and military personnel are seen in a field near the border… pic.twitter.com/fYIc2qaSLz