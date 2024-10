Продължава размяната на удари между „Хизбула“ и Израел. Ливанската шиитска групировка атакува военен обект близо до Тел Авив. Групировката твърди, че е изстреляла няколко ракети към израелската военновъздушната база „Сде Дов“ в покрайнините на столицата.

Израелските ВВС от своя страна са нанесли нов удар по ливанската столица, съобщи в изявление армейската пресслужба.

„Израелските отбранителни сили извършиха прецизен удар по Бейрут“, пише в изявлението. Очевидец заяви пред „Ройтерс“, че ударът е нанесен по южните предградия на ливанската столица.

САЩ: Иран готви атака с балистични ракети срещу Израел

Израелски специални сили извършват операции в Южен Ливан от месеци и са открили тунели на "Хизбула" и складове с оръжия под жилищни сгради. Те също така са разкрили планове на групировката за инвазия, съобщи говорител на въоръжените сили на Израел. Говорителят каза, че детайлите за тези операции се разсекретяват за първи път, откакто Тел Авив официално обяви по-голяма сухопътна операция срещу "Хизбула" в Южен Ливан.

