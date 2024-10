Израелската армия потвърди, че има сражения между военни от страната и части на "Хизбула" в Южен Ливан. По думите им операции се провеждат в няколко района.

Отбранителните сили на Тел Авив потвърдиха смъртта на израелски войник, убит в Ливан при сухопътната инвазия.

22-годишният капитан Ейтан Ицхак Остер е загинал. Той е бил командир на елитен отряд командоси, специализиран в партизанската война.

Иран изстреля около 200 балистични ракети срещу Израел (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Войските и командосите, в сътрудничество с израелските военновъздушни сили, елиминираха терористите и разбиха тяхната инфраструктура чрез използването на прецизни боеприпаси и бойни действия от близко разстояние“, допълват от армията.

Според съобщението повече от 150 обекта са били унищожени при последните въздушни удари.

Израелската армия заяви, че пехота и бронирани части се присъединяват към нейните наземни операции в Ливан, засилвайки натиска върху "Хизбула", докато се готви да отвърне на иранските ракетни удари.

Воювайки от близо година с "Хамас" в Газа, Израел засилва присъствието си в Южен Ливан в конфликта си с шиитската проиранска групировка ден след като беше нападнат с близо 200 балистични ракеи от Иран.

По-рано днес "Хизбула" обяви, че има тежки сблъсъци с израелски войници, които са завзели ливанския град Марун ал-Рас. Той се намира на около 2 км от израелско-ливанската граница.

