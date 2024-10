Близо 20 самолета на чужди авиокомпании са били принудени да кацнат в Истанбул и други турски градове, след като Иран е затворил въздушното си пространство заради ударите срещу Израел.

Междувременно в Истанбул са пристигнали много ливанци със самолети на авиокомпаниите Emirates, Qatar Airways и Saudia Airlines.

Иран изстреля около 250 балистични ракети срещу Израел (ВИДЕО+СНИМКИ)

Истанбулските летища се задръстиха от ливански граждани, които бягат от войната, а потокът от пристигащи не стихва, отбелязват турски медии.

Video Evacuation flight: #4LMWB MyWay #Georgia 777-200ER arrived into #Beirut #Lebanon from #Tbilisi will continue to #Istanbul(IST) not sure which embassy chartered this ex Japan Airlines 21-year old airframe, only active with MyWay (owned by Chinese Hualing Group) in June https://t.co/JdmQnDQRuN pic.twitter.com/IjGZ79hAZt