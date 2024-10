Подробности за начина, по който Михаел Шумахер общува, бяха разкрити, след като легендата на Формула 1 се появи на сватбата на дъщеря си миналия уикенд, съобщи vesti.bg .

27-годишната Джина Шумахер сключи брак с приятеля си Иън Бетке във вила на семейството в Майорка. Съобщава се, че на гостите е било забранено да вземат телефоните си на сватбата на фона на съобщенията, че седемкратният шампион във Формула 1 е присъствал.

Михаел Шумахер е присъствал на сватбата на дъщеря си

F1 Rumor: Schumacher was 'very likely' at daughter's wedding https://t.co/D0klRpmwzc Michael Schumacher was "very possibly" present for the wedding of his daughter Gina-Maria in Mallorca over the weekend. pic.twitter.com/hUf7kLFK4B