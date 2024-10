Легендарният пилот от Формула 1 Михаел Шумахер е имал първа публична поява след тежкия инцидент, който претърпя в края на 2013 г. Седемкратният световен шампион е бил сред гостите на сватбата на дъщеря си Джина-Мария в събота, съобщиха медиите в Испания.

F1 Rumor: Schumacher was 'very likely' at daughter's wedding https://t.co/D0klRpmwzc Michael Schumacher was "very possibly" present for the wedding of his daughter Gina-Maria in Mallorca over the weekend. pic.twitter.com/hUf7kLFK4B