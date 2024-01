26-годишната дъщеря на Михаел Шумахер Джина обяви, че се омъжва. Церемонията ще се състои в луксозната вила в Майорка, където легендата на "Формула 1" живее "нов живот" 10 години след инцидента, който го остави в кома.

Според пресата Джина ще сключи брак с 27-годишния си приятел Иън Бетке това лято. Според германското списание Bunte е нает сватбен организатор от Северна Германия, който да постави "финалните щрихи" на тържеството.

Двойката ще си каже "да" под арка от цветя във вилата, която съпругата на седемкратния световен шампион във "Формула 1" Шумахер е купила през 2017 г. от президента на "Реал Мадрид" Флорентино Перес.

