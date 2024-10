Еминем съобщи, че ще става дядо. Прекрасната новина беше поднесена на феновете чрез клипа на песента "Temporary", който излезе в четвъртък. В него има трогателни сцени, които показват как дъщерята на рапъра - Хейли Джейд, пораства от малко момиченце до вече дипломирана дама. Има кадри и от сватбата ѝ, която се състоя тази година. Във видеото се преплитат различни моменти от миналото и настоящето, като в един от тях се вижда как Джейд дава на Еминем синя фланелка, на гърба пише цифрата 1 и „Дядо“. Тя му подава и снимки на ултразвук, а изпълнителят изглежда шокиран.

Eminem’s daughter Hailie announces that she is now pregnant 🎉❤️ pic.twitter.com/mtZAkcM5J3

Джейд потвърди новината за бременността си и в социалните мрежи часове след публикуването на музикалното видео.

Eminem cried when he saw Hailie in her Wedding dress.🥹👰‍♀️ pic.twitter.com/VSlOBLGLxM