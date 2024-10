Премиерата на документалния филм „Елтън Джон: Never Too Late“ (Elton John: Never Too Late) се състоя на Лондонския филмов фестивал, съобщи Би Би Си. Продукцията е режисирана от Ар Джей Кътлър и брачния партньор на певеца, Дейвид Фърниш. Лентата, поднасяща едно емоционално заредено, интимно и възвисяващо пътешествие, разказва историята на Елтън Джон, който лично обръща поглед назад към живота си и изумителните ранни дни на 50-годишната си кариера.

Документалният филм получи смесени реакции от филмовите критици. Според „Варайъти“ „кралят на попа получава заслужения документален филм, който отразява живота му“, докато „Гардиън“ определя продукцията като „недостатъчен портрет на един музикален гений“.

Фърниш и Елтън Джон бяха сред гостите, които присъстваха на лондонската премиера на филма.

