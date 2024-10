Първоначалните токсикологични доклади сочат, че попзвездата Лиъм Пейн е имал в кръвта си множество наркотици в момента на смъртта си. Британският певец и бивш член на One Direction почина миналата седмица на 31-годишна възраст, след като падна от третия етаж на хотел в Буенос Айрес. ABC и TMZ съобщиха, че при частичната аутопсия е открит коктейл от наркотици, наречен „розов кокаин“, съдържащ метамфетамин, кетамин и MDMA. Посочени са също крек кокаин и бензодиазепин. „В стаята е намерена и импровизирана алуминиева тръба за приемане на дрога“, съобщи ABC.

A partial autopsy conducted on former One Direction singer Liam Payne found multiple substances in his system when he fell to his death from the third-floor balcony of a hotel room in Argentina last week, according to a new report from ABC News.https://t.co/RB6Bj6to99