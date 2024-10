Кой е истинският Тимъти Шаламе? Дори най-убедителните двойници на холивудската звезда, събрали се в Ню Йорк за състезание за двойници, се стъписаха, когато самият той се появи на празненството им в неделя.

Около 20 млади мъже с изваяни челюсти и отличителни коси с цвят на орех се бяха събрали заедно с огромна тълпа зрители в нюйоркския парк „Вашингтон скуеър“, съобщи Variety.

След това звездата от „Призови ме с твоето име“, скрит зад маска и с бейзболна шапка, се промъкна и позира за снимки с участниците.

Снимки в социалните мрежи запечатаха момента, в който Шаламе се разкри за радост на феновете. „Откъде да знаем, че това е наистина той? Може да е просто много добър двойник“, пише един потребител в коментар.

Timothée Chalamet makes surprise appearance at a Timothée Chalamet lookalike contest in New York.



pic.twitter.com/XdMMHWi2B8