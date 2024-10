Луксозно сирене чедър на стойност 300 000 паунда беше откраднато от лондонския магазин Neal’s Yard Dairy, предаде Би Би Си. Доставчици смятат, че измамата е била "сложна" и сиренето може да е било отнесено за продан в Русия или Близкия изток. Полицията заяви, че работи с международните власти, за да идентифицира измамниците.

Висококачествените сирена печелят множество награди по различни конкурси и се продават за 45 паунда на килограм.

Измамниците са се представили за агенти на френски супермаркет, за да получат 22 тона сирена, без да ги заплатят. По думите на служителите на магазина печалбата от препродаването на сирената ще надхвърли изкупната им цена.

