Двама души бяха убити, а шестима - ранени, при стрелба в град Орландо, щата Флорида. Нападението е станало по време на празненство по случай Хелоуин, съобщи полицията, цитирана от "Ройтерс". Органите на реда добавиха, че са арестували заподозрян 17-годишен младеж. Ранените са откарани в болница и са в стабилно състояние. Те са на възраст между 19 и 39 години, заяви началникът на полицията в Орландо Ерик Смит, цитиран от "Асошиейтед прес".

Orlando mass shooting leaves 2 dead, 6 wounded during Halloween celebrations; teen suspect arrested https://t.co/zRLSeXjvKE pic.twitter.com/Y5aV8XFqSf

Атаката е извършена около 1 часа през нощта местно време в центъра на Орландо, където стотици хора се събират, за да празнуват Хелоуин. Органите на реда са получили сигнал за стрелба, а няколко минути по-късно полицаи са станали очевидци на втора стрелба на друго място в града, заяви полицията.

На видеоматериал, публикуван в Instagram, за който "Ройтерс" потвърди, че е достоверен, се виждат хора, облечени в костюми за Хелоуин, които стоят на мястото на стрелбата, докато екипи за действане при спешни случаи помагат на жертвите.

Video Released: 8 shot, 2 dead in downtown Orlando shooting; 17-year-old suspect in custody, police say https://t.co/k95oxJORqx pic.twitter.com/kNIJnWCdVV