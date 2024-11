Британският музей показва 97 гравюри на Пабло Пикасо, които представляват своеобразен личен дневник на художника от пристигането му в Париж до последните години от неговия живот, предаде АФП.

Вехтошар открил картина на Пикасо, изпрал я и я държал 50 години в дома си (СНИМКА)

"Пикасо е направил около 2400 гравюри през цялата си кариера. Хората са по-запознати с картините му, така че ние решихме да покажем, че гравюрата е важна част от неговото творчество", каза кураторката на изложбата Катрин Даунт пред АФП.

Новороденият Пикасо оживял благодарение на цигарен дим

Експозицията, озаглавена "Пикасо: Гравьорът", се открива с офорт от 1904 г., наречен "Оскъдно ядене". Пет години по-рано, когато е само на 17 години, Пикасо създава първата си гравюра "Левичарят".

Over 80 prints by Pablo Picasso are featured in a new @britishmuseum exhibition in London, showcasing his lesser-known work as a printmaker. https://t.co/NywHMkOBx1