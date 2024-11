Кралицата на кънтри музиката Доли Партън издава нов албум на 15 септември, основан на семейната ѝ история, съобщава АП. Smoky Mountain DNA - Family, Faith & Fables („ДНК от Смоуки Маунтин - семейство, вяра и притчи“) е албум от три дългосвирещи плочи, в който певицата обхваща пет поколения от роднините си - по бащина линия Партън и по майчина Оуенс, комбинирайки архивни ленти, цифрови технологии и нови записни сесии на живо.

Музиката варира от балади и химни от началото на XX в., които поколението на нейните баба и дядо е свирило, до по-нови песни, които тя е записала с племенници в тийнейджърска възраст. “Връзките между многобройните роднини, които са пели, свирили на инструменти, писали и продуцирали елементи от комплекта, са толкова далечни, че ми се искаше да имам родословно дърво, което да свързва десетките ми родственици, макар че бележките към албума се опитват да ги подредят по един елегантен начин“, споделя Партън.

Всъщност музикалната история на Доли Партън започва по-назад, отколкото повечето хора биха очаквали - на Британските острови през 1600 г. Именно оттам идват нейните предци, които в крайна сметка се озовават в долините на Източен Тенеси и познатите планински вериги, носейки със себе си своите песни. „Предполагам, че това ще бъде любимият ми албум“, каза Партън и допълва: „Той включва моите баби и дядовци, моите чичовци и лели и всички хора, които са оказали най-голямо влияние върху живота ми - тези, които си спомням от малка, и дори още по-назад.“

Ричи Оуенс - братовчед на Партън, когото тя описва като „семейния историк“, е в основата на създаването на Smoky Mountain DNA. Той разказва, че семейството отдавна се занимава с архивиране, но идеята за създаване на пълен родословен архив се заражда около 2010 и 2011 г. Точно преди пандемията Партън се обръща към Оуенс и казва: „Трябва да съберем цялата тази информация и материали“, спомня си той. Тъй като Оуенс вече е работил по семейната история, свързана по-специално с цигулката на дядо му, те обединяват усилията си и се получава Smoky Mountain DNA.

За някои от новите песни Оуенс използва дигитална технология - нещо, което той сравнява с ИИ-асистента при последната „нова“ песен на Бийтълс Now and Then. „С новите технологии успяхме да изградим нови музикални пиеси“ от предишни вокални записи на починали членове на семейството, разказва той.

Албумът се връща и към собствената кариера на Партън: Има възхитителен кавър на Puppy Love, първоначално записан, когато тя е била на 13 години, а сега изпят с най-младите членове на семейството ѝ. „Някои от малчуганите - казва тя, толкова много ми напомнят за мен самата, когато бях млада и свирех на китара.“

„Не осъждам и не оправдавам нищо. Просто обичам и приемам хората там, където са, такива, каквито са“, обяснява певицата и допълва: „И не съдя, защото вече казах, че в рода си имам всякакви хора - имам роднини пияници, бездомници, наркомани - винаги има такива, когато имаш толкова голямо семейство като нашето. И ги обичам всички.“

В заключение Доли Партън споделя: „Надявам се, че много от моите песни ще останат също толкова дълго - че ще ме запомнят като човек, който е оставил нещо добро на света.“

