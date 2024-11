Нигерийски изпълнители са лидери в тазгодишната категория за най-добра африканска музика на наградите „Грами“. Сред отличените са хитовата песен Higher на Burna Boy, на Asake, Wizkid – MMS, Davido със Sensational, в която си колаборира с Крис Браун и Lojаy.

Yemi Aladé също е сред отличените с Tomorrow, както и Tеmes с Love Me JJ. Темз e единственият африкански артист с множество номинации. Нейният дебютен албум Born in the Wild е номиниран за най-добър албум, заедно с този на Remd – Heis. Темз печели място и в категорията Best R&B Song с Burning.

В категорията за най-добро музикално изпълнение бенинско-френската легенда Анжелик Киджо получи номинация за песента й Sunlight to My Soul, колаборация с Soweto Gospel Choir.

Ганайската реге икона Роке Давуни също си осигури номинация в тази категория с песента му Rise.

Нигерийско-американският изпълнител Shabuzi направи вълна от пет номинации с песента A Bar Song (Tipsy).

