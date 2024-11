Легендарният композитор и музикален продуцент Куинси Джоунс, който почина на 3 ноември, Ричард Къртис, Джулиет Тейлър и продуцентите на филми от поредицата за Джеймс Бонд Майкъл Г. Уилсън и Барбара Броколи получиха почетни награди "Оскар", предадоха "Асошиейтед прес" и "Ройтерс".

