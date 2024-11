Джерард Бътлър влиза в игралния римейк на филма „Как да дресираш дракон” с ролята на Стоик. Звездата вече озвучи същия герой в предходните две анимационни ленти, посветени на дракона Беззъб и неговия приятел Хълцук.

Продуцентската къща, която стои зад филма, пусна и първи тийзър.

Режисьор на филма е канадецът Дийн Деблоа, а в ролята на Хълцук влиза 17-годишният актор Мейсън Теймс. Шотландецът Бътлър сподели кадрите в своите профили в социалните мрежи.

An unbreakable bond. An epic adventure. Watch the trailer now and experience #HowToTrainYourDragon in theaters June 13. #FilmedForIMAX pic.twitter.com/oM1FZ7PoUy