Един неуморим мъж с неизчерпаема енергия на 87 г. - това е американският актьор Морган Фрийман. Наскоро стана ясно, че се впуска в поредния си проект, който дава заявка да стане световен феномен - "Зрителна измама 3". Той ще се появи по кината през ноември 2025 г. Фрийман участва и като сценарист, режисьор или актьор в още над 10 проекта, които са в различен етап на развитие.

Но кой е Морган Фрийман и как започва всичко?

Той е роден в Мемфис, щата Тенеси. Майка му Мейми Една е учителка, а баща му Морган Портърфийлд Фрийман - бръснар. В детството си бъдещият актьор живее в Грийнуд, щата Мисисипи, в Гери, щата Индиана и в Чикаго, щата Илинойс, пише БТА. През 1955 г. се отказва от стипендията за обучение по актьорско майсторство в университета Джаксън в Мисисипи и постъпва в американските ВВС. Възнамерявал да стане военен пилот. През 1959 г. е уволнен и малко по-късно започва да играе в театъра.

Театралният му дебют е през 1967 г. в пиесата "The Nigger Lovers". През 1968 г. дебютира на Бродуей в мюзикъла "Хелоу Доли". В началото на 70-те става известен с участието си в детското телевизионно шоу "The Electric Company". През 1971 г. е дебютът му на големия екран във филма "Who Says I Can't Ride a Rainbow?". През 1980 г. се снима във филма "Брубейкър" на Стюарт Розенбърг. За участието си във филма "Уличен хитрец" /1987/ на Джери Шацбърг получава първата си номинация за награда "Оскар" за най-добър актьор в поддържаща роля. През 1992 г. се снима в лентата на Клинт Истууд "Непростимо", която следващата година печели "Оскар" за най-добър филм. През 1990 г. ролята му във филма "Да возиш мис Дейзи" на Брус Бересфорд му носи "Златен глобус".

Независимо от формата - игрален филм, документална поредица, токшоу - вибрациите на гласа му приковават вниманието на аудиторията към това, което казва. Правилната дикция и интонацията на звездата успокояват. Тонът му не издава емоция, не се налага, и все пак се чувстваш едновременно задължен и изкушен да го изслушаш. Неслучайно Фрийман е така убедителен в ролите на персонажи с власт - играл е президента на САЩ ("Смъртоносно влияние", "Код: Олимп" и продълженията му), южноафриканския президент Нелсън Мандела ("Несломим"), директор на ЦРУ ("Всички страхове") и военни с различен ранг (от "Зараза" до "Слава").

Озвучавал е рекламни клипове за кандидат-президентските кампании на Барак Обама и Хилари Клинтън, а в приложението за навигация Waze GPS гласът му казва на шофьорите дали да завият наляво след 300 метра или да продължат направо. Инструкции, които е по-трудно да пренебрегнеш, когато ги казва Морган Фрийман.

През 1993 г. е режисьорският му дебют с филма "Бофа!", посветен на междурасовите проблеми в южноафриканското общество. През 1995 г. е номиниран за "Оскар" за най-добър актьор за "Изкуплението Шоушенк" на Франк Дарабонт. По-късно се снима във филмите "Седем" на Дейвид Финчър и "Целуни момичетата" на Гари Фледър. През 2005 г. получава "Оскар" за най-добър актьор в поддържаща роля за "Момиче за милиони" на Клинт Истууд. Сред по-новите филми, в които се е снимал, са три ленти на Кристофър Нолан - "Батман в началото" /2005/, "Черният рицар" /2008/ и "Черният рицар: Възраждане" /2012/.

Носител е на "Оскар" /2005/, две награди "Златен глобус" /1989 г. и 2012 г./, приза "Сребърна мечка" от кинофестивала в Берлин през 1989 г. А на откриването на Световното в Катар участваше в специален пърформанс на сцена на терена.

Решихме да попитаме Google Trends дали хората още се интересуват все така силно от Фрийман. Оказва се, в България интересът към него не стихва през годините, а феновете му постоянно се множат. Той има почитатели от различни поколения, които се влюбват в него заради многопластовите му персонажи и въздействащи филми. На 26 ноември се забелязва пик на търсенето на името му, а причината вероятно е една от редките му публични появи, откакто има сериозни опасения за здравословното му състояние.

Морган Фрийман беше забелязан да се наслаждава на вечеря в италиански ресторант в квартал "Санта Моника" в Лос Анджелис. Той беше видян с бейзболна шапка и карирана риза.

Относно регионалното разпределение на интереса към Фрийман у нас, изглежда най-много фенове актьорът има в Пловдив, следван от Варна и София-град.

На церемонията за наградите "Оскар" през 2023 г. пък зрителите забелязаха любопитен детайл в любимеца им.

Великият актьор носеше необичаен аксесоар, когато излезе на сцената. Той бе придружен от актрисата Марго Роби, за да отпразнуват 100-годишнината на Warner Brothers Studios, а феновете на Фрийман забелязаха, че на лявата му ръка има ръкавица с дължина до лакътя.

Мнозина сметнаха, че това е просто решение на стилистите на актьора, но всъщност зад този моден избор стои една сърцераздирателна история, белязала живота на Фрийман.

През 2008 година актьорът претърпява тежка катастрофа в Мисисипи. Фрийман е шофирал късно вечерта, когато колата му излиза от пътя, преобръща се няколко пъти и пада в крайпътна канавка. Колата е толкова смачкана, че се налага да се режат ламарините ѝ, за да могат парамедиците на стигнат до актьора и да го извадят. Самият Фрийман е бил в съзнание и през цялото време се е шегувал с лекарския екип, пристигнал на място.

Спешните медици се опитали да окажат първа помощ на Фрийман, но се оказало, че нараняванията му са твърде тежки и се наложило да бъде закаран с хеликоптер до болница в Мемфис. Там станало ясно, че актьорът има множество счупвания и прекарал над 4 часа на операционната маса, за да опитат да спасят ръката му.

За щастие, Фрийман е продължил да бъде работоспособен след катастрофата, но последиците за лявата му ръка са трайни - нервите в ръката му остават увредени завинаги, а болките в рамото му са непрестанни.

Вследствие на тези увреждания актьорът не може да движи лявата си ръка и тя започва да се подува. Именно това налага Фрийман да носи специална компресионна ръкавица, която да облекчава симптомите му.

