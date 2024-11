Вечната коледна класика „All I want for Christmas” is you навършва 30 години. Изпълнителката на песента Марая Кери ще отбележи юбилея като води свое собствено коледно шоу. То е предварително записано, но ще се излъчи в 19:00 часа на 25 декември по BBC Radio 2.

В него певицата ще благодари на слушателите си за тяхната подкрепа през годините. Освен това тя ще представи свои любими празнични песни, вдъхновени от легенди като Арета Франклин, Стиви Уондър и Уитни Хюстън.

30 години „All I Want For Christmas is you“: Марая Кери преиздава коледния хит

Когато песента All I want for Christmas is you беше пусната за първи път през 1994 г., тя не успя да заеме първото място в класациите. Години по-късно обаче - през декември 2020 г., хитът най-накрая оглави класациите и повтори успеха си през 2022 г.

През август Марая Кери обяви своето Carey’s Christmas Time Tour в чест на 30-годишния юбилей на песента си. Турнето започна на 6 ноември в Хайленд, Калифорния, и ще завърши на 17 декември в Бруклин, Ню Йорк. Концертите включват 26 песни в продължение на 90 минути, съчетаващи класически празнични мелодии с модерни интерпретации и най-големите хитове на певицата. Всяка вечер тя завършва с изпълнение на All I Want For Christmas Is You – песен, която днес се смята за най-популярната коледна мелодия в света.

Редактор: Калина Петкова