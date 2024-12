„Изоставянето, когато дойде, пропълзя от покрайнините. Първи бяха домовете в края на града, а след това и тези във вътрешността. Движеше се навътре, бавно, но неумолимо. Бензиностанцията затвори и пълзящите лози се изкачиха по помпите и се натрупаха на покрива, докато не се огъна под напрежението. Погълна външните навеси, аптеките, киното, кафенето. Училището затвори“. С тези думи започва статията на авторитетния британски The Guardian, посветен на обезлюдено българско село.

