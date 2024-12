Хиляди протестиращи излязоха пред офиса на президента Юн Сук Йол в южнокорейската столица, присъединявайки се към искането на опозицията в страната за импийчмънт на лидера след извънредното, но краткотрайно въвеждане на военно положение.

Бъдещето на Юн, консервативен политик и бивш прокурор, който беше избран за президент през 2022 г., сега е много несигурно.

Видеозапис на живо показа как хиляди протестиращи маршируват към офиса на Юн в центъра на Сеул, след като организираха митинг на площад Гвангвамун.

Южнокорейските опозиционни партии, чиито депутати прескачаха огради и се боричкаха със силите за сигурност, за да гласуват военното положение, внесоха предложение за импийчмънт на Юн.

Те все още не са решили кога да го подложат на гласуване, но това може да стане още на 6 декември.

Опозицията разполага с голямо мнозинство в 300-членния парламент и се нуждае само от няколко отцепници от партията на президента, за да осигури мнозинство от две трети, необходимо за приемането на предложението.

Демократическата партия (ДП) е повдигнала и обвинения за „бунт“ срещу президента, някои от неговите министри и висши военни и полицейски служители - за което може да бъде наложено наказание доживотен затвор или дори смърт.

#BREAKING



⚡️🇰🇷 People in South Korea have taken to the streets to protest against the declaration of martial law. pic.twitter.com/MyFItOKmsx — Intelligence FRONT (@intelligencefnt) December 3, 2024

Най-големият синдикат в страната призова за „безсрочна обща стачка“, докато Юн не подаде оставка.

Дори лидерът на управляващата партия на Юн определи покушението като „трагично“ и призова замесените да бъдат подведени под отговорност.

❗️South Koreans take to the streets protesting against martial law #SouthKorea pic.twitter.com/06Sw0N3wsP — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) December 3, 2024

В телевизионно изявление на 3 декември Юн обяви военно положение, като се позова на заплахата от Северна Корея и „антидържавни сили“.

Повече от 280 войници, някои от които докарани с хеликоптери, пристигнаха в парламента, за да блокират мястото.

Но 190 депутати не се подчиниха на носещите пушки войници, за да си пробият път в парламента и да гласуват против този ход.

Това не остави на Юн друг избор, освен да оттегли решението си и да отзове военните в друго телевизионно обръщение шест часа по-късно.

Breaking: More and more people in South Korea 🇰🇷 have gathered in the streets to protest the declaration of martial law. May God Bless South Korea 🇰🇷 pic.twitter.com/Q0RWLOuAx3 — Xsr (@newbornXser) December 3, 2024

Съгласно конституцията военното положение трябва да бъде отменено, когато мнозинството в парламента поиска това.

Високопоставени помощници, работещи за Юн, предложиха на 4 декември да подадат масово оставка заради обявяването на военно положение.

Редактор: Цветина Петкова