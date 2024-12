Земетресение с магнитуд 7 удари крайбрежието на Северна Калифорния и Орегон в четвъртък, на около 64 км югозападно от Фърндейл, съобщи Геоложкият институт на САЩ, предаде Си Ен Ен. В сила е предупреждение за цунами за части от крайбрежието на Калифорния и Орегон, което засяга 4,7 милиона души. Силният трус е станал на дълбочина от 10 километра.

Евентуално цунами може да засегне калифорнийските градове Сан Франциско, Кресент Сити и Форт Браг и градовете Порт Орфорд, Брукингс и Чарлстън в Орегон.

BREAKING: A 7.3 magnitude earthquake has occurred just off the coast of #California and a #TSUNAMI WARNING has been issued along the coasts from central #Oregon to central California! No info yet on how high waves may be. Evacuations have begun. #CAwx #SanFrancisco #earthquake pic.twitter.com/nGNSNO1WJf