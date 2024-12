Земетресение с магнитуд 5,7 разлюля в четвъртък Западен Иран, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от "Ройтерс". Трусът е станал на дълбочина от 10 км, допълва центърът.

Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС, съобщи за земетресение с магнитуд 5,4 в западната част на Иран, близо до границата с Ирак.

#Earthquake (#زلزله) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.8 || 39 km SE of Masjed Soleymān (#Iran) || 6 min ago (local time 07:32:40). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/0gXBJTu4N5