Десетки сирийци влязоха в луксозната резиденция на президента Башар Асад, след като тя беше разграбена. Приемната зала на президентския дворец в друг квартал е била подпалена.

Мъже, жени и деца се разхождали из стаите и по стълбите на резиденцията на президента, който избяга от Дамаск, в престижния квартал „Малки“.

6-етажната сграда изглежда е била плячкосана - документи са разхвърляни из стаите и са осеяли стълбищата. Портрет на Асад е хвърлен на земята на входа на партера. Влезлите в сградата сирийци си правят селфита, които постват и в социалните си акаунти.

Режимът в Сирия падна: Башар Асад е избягал от Дамаск

Damascus has been seized by rebels. They are calling for “free and fair elections”. Murderous dictator, Bashar al-Assad has allegedly fled Syria. Putin is pissed. MAGA also seems pissed. Why? pic.twitter.com/KhCujPLUuz

„Дойдох, за да си отмъстя, защото ни потискаха по невероятен начин. Правя снимки, защото съм много щастлив, че съм в сърцето на къщата му“, каза 44-годишният Абу Омар. Същевременно италианското външно министерство съобщи, че бунтовници са нахлули в резиденцията на италианския посланик в Дамаск, но той е невредим. Новината съобщи италианският външен министър Антонио Таяни.

Резиденцията, състояща се от 3 постройки на по шест етажа, беше разграбена, след като Дамаск падна в ръцете на бунтовниците.

По стълбите са разхвърляни документи. Картина на Асад лежала на пода на входа на приземния етаж, който според журналисти е заобиколен от голяма градина с фонтан.

В намиращия се на два километра президентски дворец, където президентът Асад приема гостите си, напълно е изгоряла приемната.

Резиденцията и президентският дворец бяха недостъпни за обикновените сирийци по време на управлението му.

Бунтовниците са поели контрола и над затвора Сайдная в Дамаск и са започнали да освобождават затворници.

Властта на Башар Асад се срина на 8 декември в Сирия пред лицето на мълниеносна офанзива на бунтовнически групи, водени от радикални ислямисти, която сложи край на половинвековното безспорно управление на клана Асад и потопи страната в несигурност.

Rebels and Civilians are looting the Central Bank of Syria in the Capital of Damascus today, with Millions said to have already been stolen from the Vaults of the Assad Family. pic.twitter.com/UcC9M90ZGT