Русия изтегля тежкото си въоръжение от военно-въздушната си база в Сирия, според сателитни изображения, публикувани от Maxar. Това става факт след свалянето от бунтовниците на президента Башар Асад миналия уикенд.

Изображенията показват нещо, което изглежда като два самолета Антонов AN-124, един от най-големите товарни самолети в света, с отворени носови конуси във военновъздушната база Хмеймим в сирийската крайбрежна провинция Латакия.

new satellite imagery of Syria's Tartus naval port, including images of Russian ships off-shore. Taken Dec. 10. 📸 @Maxar pic.twitter.com/7jAxv1Lqco — Mike Eckel (@Mike_Eckel) December 10, 2024

"Два тежки транспортни самолета Ан-124 са на летището — и двата с повдигнати носови конуси и подготвени за товарене на оборудване. Наблизо атакуващ хеликоптер Ka-52 се разглобява и вероятно се подготвя за транспортиране. А елементи от единица за противовъздушна отбрана С-400 по подобен начин се подготвят да напуснат предишното си място на разполагане във въздушната база", отбелязва Maxar.

New satellite imagery for today of Syria's Khmeimim airbase near Latakia, where two Russian An-124 heavy transport aircraft are visible ( with nose cones lifted for loading). 📸 @Maxar pic.twitter.com/mCohTRIyVv — Mike Eckel (@Mike_Eckel) December 13, 2024

Руската военноморска база в Тартус, единственият средиземноморски център на Русия за ремонт и попълване на запаси, "остава до голяма степен непроменена от нашето покритие на изображения от 10 декември, като има две фрегати, които продължават да се наблюдават край бреговете на Тартус“, казаха отще от Maxar.

Elements of a Russian air defense battery departing Hmeimim Air Base in Syria are visible in the latest @Maxar imagery. pic.twitter.com/peHbOZzA1V — Brady Africk (@bradyafr) December 13, 2024

Британският Channel 4 пък съобщи, че са видели колона от над 150 руски военни машини да се движат по пътя. Британският тв канала допълва, че изглежда е имало сключена сделка, която да позволи на руснаците да напуснат Сирия по организиран начин.

Москва подкрепя Сирия от първите дни на Студената война, признавайки нейната независимост през 1944 г., когато Дамаск се опитва да отхвърли френското колониално управление. Западът дълго време гледаше на Сирия като на съветски сателит.

TheStudyofWar: .@Maxar collected new satellite imagery this morning (December 13th) of the two primary Russian military bases in Syria—Khmeimim airbase near Latakia and the port/naval base at Tartus. Details ⬇️🧵(1/4) pic.twitter.com/AeTsR6YQWd — GMan (Ґленн) ☘️🇬🇧🇺🇦🇺🇸🇵🇱🇮🇱🍊🌻 (@FAB87F) December 13, 2024

Редактор: Цветина Петкова